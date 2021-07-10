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Manisa, sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı

10.07.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa, sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı

Manisa, sol bek Özgür Çek'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Özgür Çek, "Manisa Futbol Kulübü'nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa'nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kulüp başkan vekili Engin Anlı ise Özgür Çek'in çok tecrübeli ve üst liglerde uzun yıllar forma giymiş önemli bir oyuncu olduğunu aktardı.

Özgür Çek'in yeni sezonda Manisa forması giyecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Anlı, "Takımımıza güç katacak bu transferin hem camiamıza hem de Özgür'e hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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Manisa
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