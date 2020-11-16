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Manisa Sosyete Pazarı Yunusemre’de açılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 16.11.2020 16:27 | Son Güncelleme

Karşıyaka’nın Bostanlı Sosyete Pazarı, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda açılıyor.

Manisa Sosyete Pazarı Yunusemre’de açılıyor

Karşıyaka’nın Bostanlı Sosyete Pazarı, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda açılıyor. Kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya, çantadan ayakkabıya marka ürünler uygun fiyata 17 Kasım 2020 Salı (yarın) ve her Salı Yunus Emre Millet Çarşısı’nda olacak.
Türkiye’nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerini bünyesinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Manisalıların çok istediği Sosyete Pazarı açılıyor. Birinci katta açılacak olan Manisa Sosyete Pazarı’nda kıyafetten ev gereçlerine, kozmetikten takıya, çantadan ayakkabıya marka ürünler uygun fiyata satışa sunulacak. Yunus Emre Millet Çarşısı ikinci katta ise her Salı kurulan sebze-meyve pazarı hijyenik bir ortamda kurulmaya devam edecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunus Emre Millet Çarşısı’nda yarın Manisa Sosyete Pazarı ilk kez açılacak. Bundan sonra her Salı açılacak olan pazarda tüm önlemler alınacak. Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan da maske-mesafe-temizlik kurallarına tavizsiz uymalarını rica ediyorum” dedi.

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