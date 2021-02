Manisa Ticaret Borsasından eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, “Size inanıyoruz, Sizin için çalışıyoruz” sloganıyla Türkiye Genelinde başlatılan, “#TOBBküçükparmaklar” Kampanyası kapsamında, uzaktan eğitimde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere, Manisa Ticaret Borsası’nın da katkılarıyla temin edilen Klavyeli Tablet Bilgisayarlar, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi tarafından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’ye teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda oda ve borsaların da katkılarıyla, sosyal sorumluluk anlayışı dahilinde her eğitim-öğretim sezonunda çeşitli ayni bağışlarla gerçekleştirilen “TOBB Eğitime Destek” kampanyalarının, içinde bulunulan sezondaki uygulaması, pandemi koşullarında uzaktan eğitime desteğe dönüştürüldü.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Alpaslan Gül ve Hüseyin Şenay ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Şube Müdürü Ali Küçükçakır’ın bir araya geldiği teslim ve dağıtım planlaması buluşmasında, Başkan Sadık Özkasap, “Üyeleri ile birlikte Manisa ve Ülkemizin ekonomisi ve kalkınması adına çalışan bir Meslek Kuruluşu olmanın yanında, eğitimden sağlığa Toplumumuzu ilgilendiren her alanda, sosyal sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunca faydalı çalışmalar üretmeyi de misyonumuzun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. Çocuklarımızın eğitim süreçleri ve geleceklerine yapılacak her türlü katkı ise ayrı bir maneviyat içerisinde çalıştığımız faaliyet alanlarımızdan bir tanesi. Bugün çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyebilmiş olmanın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Borsamızın da katkılarıyla temin edilen klavyeli tablet bilgisayarları, Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Dikici’ye teslim etmiş olmanın manevi mutluluğunu yaşıyoruz. İl Müdürlüğümüz klavyeli tablet bilgisayarları yardım niteliğinden daha çok, bir eğitim teşviki ya da motive edici bir hediye olarak ihtiyaç sahibi Yavrularımıza ulaştıracaklar. Başta Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere kampanyanın hayat bulmasında ve tedarik organizasyonunda emeği geçen Herkese ve kampanyayı eğitim öğretim faaliyetleriyle buluşturacak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyor, Geleceğimizin teminatı Çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyoruz!” dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise öğrencilere yapılan desteği çok anlamlı ve değerli bulduğunu belirterek, daha pek çok konuda Manisa’nın eğitim altyapısı ve hayatına maddi ve manevi katkıları bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Manisa Ticaret Borsası yönetimlerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.