YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Ticaret Borsasından eğitime destek

Manisa Ticaret Borsasından eğitime destek

10.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa Ticaret Borsasından eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, “Size inanıyoruz, Sizin için çalışıyoruz” sloganıyla Türkiye Genelinde başlatılan, “#TOBBküçükparmaklar” Kampanyası kapsamında, uzaktan eğitimde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere, Manisa Ticaret Borsası’nın da katkılarıyla temin edilen Klavyeli Tablet Bilgisayarlar, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi tarafından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’ye teslim edildi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda oda ve borsaların da katkılarıyla, sosyal sorumluluk anlayışı dahilinde her eğitim-öğretim sezonunda çeşitli ayni bağışlarla gerçekleştirilen “TOBB Eğitime Destek” kampanyalarının, içinde bulunulan sezondaki uygulaması, pandemi koşullarında uzaktan eğitime desteğe dönüştürüldü.Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Alpaslan Gül ve Hüseyin Şenay ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Şube Müdürü Ali Küçükçakır’ın bir araya geldiği teslim ve dağıtım planlaması buluşmasında, Başkan Sadık Özkasap, “Üyeleri ile birlikte Manisa ve Ülkemizin ekonomisi ve kalkınması adına çalışan bir Meslek Kuruluşu olmanın yanında, eğitimden sağlığa Toplumumuzu ilgilendiren her alanda, sosyal sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunca faydalı çalışmalar üretmeyi de misyonumuzun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, “Size inanıyoruz, Sizin için çalışıyoruz” sloganıyla Türkiye Genelinde başlatılan, “#TOBBküçükparmaklar” Kampanyası kapsamında, uzaktan eğitimde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere, Manisa Ticaret Borsası’nın da katkılarıyla temin edilen Klavyeli Tablet Bilgisayarlar, Manisa Ticaret Borsası Yönetimi tarafından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’ye teslim edildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda oda ve borsaların da katkılarıyla, sosyal sorumluluk anlayışı dahilinde her eğitim-öğretim sezonunda çeşitli ayni bağışlarla gerçekleştirilen “TOBB Eğitime Destek” kampanyalarının, içinde bulunulan sezondaki uygulaması, pandemi koşullarında uzaktan eğitime desteğe dönüştürüldü.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Alpaslan Gül ve Hüseyin Şenay ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Şube Müdürü Ali Küçükçakır’ın bir araya geldiği teslim ve dağıtım planlaması buluşmasında, Başkan Sadık Özkasap, “Üyeleri ile birlikte Manisa ve Ülkemizin ekonomisi ve kalkınması adına çalışan bir Meslek Kuruluşu olmanın yanında, eğitimden sağlığa Toplumumuzu ilgilendiren her alanda, sosyal sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunca faydalı çalışmalar üretmeyi de misyonumuzun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. Çocuklarımızın eğitim süreçleri ve geleceklerine yapılacak her türlü katkı ise ayrı bir maneviyat içerisinde çalıştığımız faaliyet alanlarımızdan bir tanesi. Bugün çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyebilmiş olmanın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Borsamızın da katkılarıyla temin edilen klavyeli tablet bilgisayarları, Manisa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Dikici’ye teslim etmiş olmanın manevi mutluluğunu yaşıyoruz. İl Müdürlüğümüz klavyeli tablet bilgisayarları yardım niteliğinden daha çok, bir eğitim teşviki ya da motive edici bir hediye olarak ihtiyaç sahibi Yavrularımıza ulaştıracaklar. Başta Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere kampanyanın hayat bulmasında ve tedarik organizasyonunda emeği geçen Herkese ve kampanyayı eğitim öğretim faaliyetleriyle buluşturacak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyor, Geleceğimizin teminatı Çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyoruz!” dedi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise öğrencilere yapılan desteği çok anlamlı ve değerli bulduğunu belirterek, daha pek çok konuda Manisa’nın eğitim altyapısı ve hayatına maddi ve manevi katkıları bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Manisa Ticaret Borsası yönetimlerine ve üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:00
Öğle
13:30
İkindi
16:22
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Gökhan Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Soma’da vatandaşların yaraları sarılıyor

Soma’da vatandaşların yaraları sarılıyor

Manisa’da ’Yılkı Kültür Sanat Derneği’ kuruldu

Manisa’da ’Yılkı Kültür Sanat Derneği’ kuruldu

Başkan Ergün, toplu ulaşım temsilcilerini dinledi

Başkan Ergün, toplu ulaşım temsilcilerini dinledi

Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verilecek

Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verilecek

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Lösemili çocukların zeytinyağları Akhisar’dan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.