YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Manisa Valiliği: Kırkağaç'taki depremden kaynaklanan olumsuzluk bulunmamaktadır

Manisa Valiliği: Kırkağaç'taki depremden kaynaklanan olumsuzluk bulunmamaktadır

İZMİR HABERLERİ  | 02.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği: Kırkağaç'taki depremden kaynaklanan olumsuzluk bulunmamaktadır

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.36'da merkez üssü Kırkağaç olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 4 kişinin hafif yaralandığı 5,4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Bunun ardından 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

Bugün de saat 03.23'te merkez üssü Akhisar olan 4,6, saat 06.23'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,0 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana gelmişti. Valilik, bu depremlere ilişkin olumsuzluğun bulunmadığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akhisar Deprem Kırkağaç Manisa Manisa Valiliği

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

İzmir Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

İzmir’de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma

İzmir’de görüntü kirliliğine neden olan klimalarla ilgili çalışma

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.