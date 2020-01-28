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Manisa Valiliğinden deprem açıklaması:

MANİSA HABERLERİ  | 28.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

"An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akhisar Deprem Manisa

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