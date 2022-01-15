YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 1 işçi toprak altında kaldı

Manisa'da 1 işçi toprak altında kaldı

15.01.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 1 işçi toprak altında kaldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında 1 işçi, kayan toprağın altında kaldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki altyapı çalışmalarında görev yapan işçilerden Ahmet Çolak'ın 3 metre derinliğindeki çukura indiği sırada toprak kayması meydana geldi. Çolak'ın toprak altında kalması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapıldığı esnada ikinci kez heyelan yaşandı. İtfaiye ekibinden iki kişi, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Söz konusu itfaiye erleri ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Toprak kayması yaşanmaması için iş makinalarıyla bölgede önlem alındı.

Ahmet Çolak'ı kurtarma çalışması kazma ve küreklerle sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Manisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıManisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İşçi

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:25
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:42
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.