Manisa’da 14. Tekno Tarım’20 Fuarı başladı

Tarım şehri Manisa’da üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturan 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı (Teknotarım’20), SNS Fuarcılık organizasyonuyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde açıldı.

Tarım üreticilerinin teknolojik gelişmelerle buluşmasına imkan sağlayan ve yeni tarım makinelerinin tanıtıldığı fuarda Türkiye’nin birçok ilinden 100’ü aşkın üretici firma yerini aldı. Fuar, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilirken, fuarın giriş ve çıkışlarında her türlü hijyen ve güvenlik koşulları sağlanıyor. Ayrıca çeşitli noktalara dezenfektanların yerleştirildiği fuarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması da sağlanıyor. Pandemi nedeniyle resmi açılış yapılmayan fuarda hasadını tamamlayan üreticiler ilk günden itibaren fuara yoğun ilgi gösterdi. Özellikle üreticiler son teknoloji ürünlere yoğun ilgi gösterirken, gelecek sezon öncesi çeşitli fidan alımlarını gerçekleştirdi. Fuarda tarım ürünlerinin yanı sıra geleneksel lezzetler de yer aldı. Fuarda, firmaların KOSGEB desteğinden de yararlanabilecekleri öğrenilirken, fuarın 8 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

