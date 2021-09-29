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Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

29.09.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D, Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

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