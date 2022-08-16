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Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

16.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Kasım Evrengül (28) ile A.Ç. (40), Yeni Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, yanında getirdiği bıçakla Evrengül'ü ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Evrengül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı A.Ç'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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