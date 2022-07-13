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Manisa'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

13.07.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yiğitler ve Serçeler mahalleleri arasındaki kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının, Asitepe Orman Yangın Gözetleme Kulesi tarafından tespit edilmesi üzerine alana itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 5 arazöz ile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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