Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi 4918 Sokak'ta Y.A (30) ve F.A (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Y.A, yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan F.A ise polise verdiği ifadesinde Y.A'yı tanımadığını, evine gireceği sırada saldırıya uğradığını ve darp edildiğini öne sürdü.

