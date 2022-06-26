Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Durmuş Ali Ulaş'ın (65 ) kullandığı 45 SA 8073 plakalı traktör, Çaypınar Mahallesi'nde tarla yolunda devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.



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