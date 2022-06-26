YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

26.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Durmuş Ali Ulaş'ın (65 ) kullandığı 45 SA 8073 plakalı traktör, Çaypınar Mahallesi'nde tarla yolunda devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
GÜNCELLEME - Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Antalya'da tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kaybolduAntalya'da tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu

Manisa Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.