Manisa'da düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.F, Ö.F ve F.T. (26) bıçak darbeleriyle yaralandı.
Düğüne katılan davetliler tarafından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan F.T’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, 3 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz