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Manisa'da esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

30.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki esnaf kooperatifinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Z.K. (65) ile yönetim kurulunda üye olarak görev yapan oğlunu görmek için kooperatif binasına gelen Ali Emrelioğlu (57) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Z.K, tabancayla Emrelioğlu'nu vurdu.

Ağır yaralanan Emrelioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrelioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Z.K. ile Emrelioğlu arasında daha önce de birkaç kez münakaşa yaşandığı öğrenildi.

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