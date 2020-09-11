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Manisa'da gezici EBA karavanı uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere hizmet veriyor

MANİSA HABERLERİ  | 11.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Manisa'da gezici EBA karavanı uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere hizmet veriyor

MANİSA (AA) - Manisa'da, özellikle kırsal mahallelerde bilgisayar temin edemeyen ya da internete erişimi kısıtlı olan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) karavanı, köy köy dolaşıp öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarını sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 31 Ağustos'ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle açılmasıyla, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrenciler için özel hazırlık yaptı.

Bilgisayarı olmadığı ya da internete erişimi sınırlı olduğu için uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için aynı anda 6 öğrencinin faydalanabildiği 3 karavan hazırlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bunları kırsal mahallere göndererek öğrencilerin eğitim ve öğretimini sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler için gezici EBA karavanı yapan öncü illerden biri olduklarını belirtti.

Hazırladıkları 3 karavanla dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere ulaştıklarını ifade eden Dikici, özellikle taşımalı eğitimin yapıldığı kırsal mahallelere ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Dikici, öğrenciler ve ailelerinden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, "Özellikle öğrencilerimiz uzaktan eğitimle yapılan derslerde karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oluyor. Geçen yıl mart ayından beri uzaktan eğitim yapılıyor ama araya yaz tatili de girdi, pandemiyle birlikte öğrenciler öğretmenlerini özlemişti. Onların memnuniyeti de bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Karavan sayesinde uzaktan eğitime erişen öğrenciler Esra Caner ve Mehmet Can Kaplan, öğretmenlerini ve okulu çok özlediklerini, gezici karavanla eğitime katıldıkları ve öğretmenlerini gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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