Manisa’da gönüllü itfaiyecilik hakkında bilgilendirme yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce uygulamayı hedeflediği ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de geçen Gönüllü İtfaiyecilik konusunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini düzenlendiği toplantı ile bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden alınan karar ile onaylanan ve başvuruları alınmaya başlanan Gönüllü İtfaiyecilik konusunda sivil toplum kuruluşları bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal başkanlık etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve gönüllü itfaiyecilik hakkında kısa bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, amaçlarının her türlü afet ve felaket durumunda vatandaşların yanında olabilmek olduğunu ifade ederek, “Biz bunu itfaiye olarak başardığımıza inanıyorum. Ekiplerimiz geçen aylarda Tunceli’de kaybolan bir kız için arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye hareket etti, dönüşte Elazığ depremi yaşandı. Manisa’ya gelmeden yönlerini Elazığ’a çevirerek oradaki vatandaşlarımıza yardıma gittiler. Bizim teknolojik olarak aletlerimiz iyi olduğu için de orada aranan ekip oldu Manisa ekibi. Bizim aslında sizi buraya davet etmemizin sebebi, sizlerin de bizlere fikir, tecrübeleriniz ve önerilerinizle bizlere destek olmanız. Sizlere bu projeyi tanıtıp sizlerin de vatandaşlara bunları daha iyi anlatabilmeniz hedefimiz. Bizlere en çok sorulan sorular daha sonra bu gönüllü itfaiyeciler kadroya alınacak mı? Ne kadar maaş vereceksiniz? Gibi sorular oluyor. Böyle bir şey yok. Bu tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Gönüllü itfaiyecilik dünyada özellikle Amerika ve Japonya’da çok kullanılan bir durum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi hakkında bilgiler veren Ali Öztozlu, “Biz Manisa itfaiyesi olarak Türkiye’de ilk 3-4’ün içinde yer alıyoruz diyebiliriz. Hem personel anlamında hem donanım anlamında hem de müdahale süremiz hakkında önlerdeyiz. 112’nin Türkiye ortalamasının 1 dakika altındayız. Bunu da olabildiğince fazla noktaya müfreze kurarak yapıyoruz. 56 noktada müfrezemiz var. Bu bizim komşu illerle ya da bizden nüfus olarak fazla olan illerle kıyaslanmayacak kadar fazla bir sayı. Şu an da bizim 640 personelimiz var. Bu ciddi bir rakam. İzmir’den daha fazla müfremiz var. İstanbul haricinde hemen hemen bütün illerden daha fazla müfremiz var. Bu işi profesyonelliğe dökmek için, gönüllü itfaiyeci arkadaşların eğitimleri için bir yer arıyoruz. Birkaç alternatif yer var, en az 10 dönüm bir sahaya ihtiyacımız var. Şu an için Organize Sanayi Bölgesi’nden faydalanacağız ve Atatürk Kent Park içindeki yerimizden faydalanacağız. Burada bir araya gelmemizin amacı da sizlerden nasıl bir destek alabiliriz, tecrübelerinizden nasıl faydalanırız. Siz çevrenizdeki vatandaşları bu olaya nasıl kanalize edersiniz. Bizlere sunabileceğiniz öneriler var mı. 36 saat pratik 36 saat uygulamalı eğitim vereceğiz. Bu eğitimlerin ardından gönüllü itfaiyeci sertifikası vereceğiz. Personel gibi bir kimlik kartları olacak. Bu eğitimler sırasında sizlerin nasıl bir desteği olabilir bunları konuşmak için birlikteyiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu tarafından yapılan açılış konuşması ve bilgilendirme konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitmeni Mehmet Ateş tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılan sunumun ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından fikirler beyan edildi, karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sunulabilecek destekler konusunda her zaman Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi.