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Manisa'da "insan ticareti" yaptığı öne sürülen 8 şüpheli tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 17.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kırkağaç ilçesi merkezli suç örgütünün, Fas'tan getirilen kadınları para karşılığı anlaştıkları kişilerle evlenmeye zorladığı iddia edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da Fas'tan iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınları evlenmeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kırkağaç ilçesinde bir suç örgütünün, Fas'tan iş bulma vaadiyle getirdikleri kadınların pasaportuna ve özel eşyalarına el koyduğu, kadınları para karşılığı anlaştıkları kişilerle evlenmeye zorladığı iddiasıyla operasyon başlatıldı.

Jandarma ve polisin müşterek operasyonunda, Kırkağaç, Soma ve Akhisar'da 8'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda pasaport, kimlik, kişisel eşya, bir miktar döviz ele geçirildi.

- FETÖ elebaşının kitapları da ele geçirildi

Adreslerde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da bulundu. Grubun, FETÖ ile bağlantısının da araştırıldığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 8'i, "suç örgütü üyesi olmak" ve "insan ticareti yapmak" suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

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