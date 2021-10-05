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Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

05.10.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kayınpederi tarafından bıçaklandığı öne sürülen damat yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ü.K. ile oğlu S.K. ve damatları Sercan Kor henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesine üzerine baba Ü.K. yanındaki bıçakla damadı Kor'u göğsünden bıçakladıktan sonra oğlu S.K. ile olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan damat Sercan Kor kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi baba ile oğlunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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