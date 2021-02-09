YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da kolonyayla soba tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

Manisa'da kolonyayla soba tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

09.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kolonyayla soba tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba tutuşturmak için kolonya kullanan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan A.Ö. (14) evde annesiyle olduğu sırada, tutuşturmaya çalıştığı sobadaki kömürün üzerine kolonya döktü.

Parlayan sobadan yayılan alevler nedeniyle A.Ö. yaralandı, evde de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:01
Öğle
13:29
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Ekin Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Jeopark Belediyeler Birliği encümeni toplandı

Jeopark Belediyeler Birliği encümeni toplandı

Yunusemre ‘Rekreasyon ve Kamp Alanı’ projesi başlıyor

Yunusemre ‘Rekreasyon ve Kamp Alanı’ projesi başlıyor

Manisalıların sağlığı için terminalde denetimler sürüyor

Manisalıların sağlığı için terminalde denetimler sürüyor

Soma Ticaret Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

Soma Ticaret Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor

MASKİ, malzeme stokunu güçlü tutuyor

Turgutlu Belediyesi kültür yayınlarından iki yeni kitap

Turgutlu Belediyesi kültür yayınlarından iki yeni kitap

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.