Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin başka bir otomobile ve park halindeki tıra çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Durasallı Mahallesi geçişinde, Behsat E'nin kullandığı 51 BH 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce aynı yönde seyir halindeki Abdullah B. idaresindeki 06 BFD 701 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarında park halindeki 26 EM 484 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Behsat E. ile otomobildeki Mahmut E, Resul E, Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahmut E'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

