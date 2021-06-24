YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

24.06.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'da kontrolden çıkarak iki araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin başka bir otomobile ve park halindeki tıra çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Durasallı Mahallesi geçişinde, Behsat E'nin kullandığı 51 BH 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce aynı yönde seyir halindeki Abdullah B. idaresindeki 06 BFD 701 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarında park halindeki 26 EM 484 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Behsat E. ile otomobildeki Mahmut E, Resul E, Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahmut E'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıManisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis

Manisa Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Gülen Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.