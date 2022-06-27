Manisa'da mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, mezar yeri kazan kişi patlamamış top mermisi buldu.

Alınan bilgiye göre, Yenipazar Mahallesi'ndeki mezarlıkta mezar yeri kazan E.G, top mermisi görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Milli Mücadele döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış küflü ve paslı top mermisinin imha edileceği belirtildi.



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