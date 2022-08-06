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Manisa'da orman yangını çıktı

06.08.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Deniş Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler 45 arazöz, 12 dozer ve 14 su tankeri ile müdahale ediyor.

Havanın kararmasıyla devreye alınan gece görüşlü 2 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Manisa'da orman yangını çıktı

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