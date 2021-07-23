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Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı

23.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mezitler Mahallesi Burandere mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 4 helikopter ve 14 arazözle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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