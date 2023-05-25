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Manisa'da polis hayranı serebral palsili çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

25.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polisleri çok seven serebral palsili Ali Darçın 11'inci yaşına polislerin sürpriz kutlaması ile girdi.

Manisa'da polis hayranı serebral palsili çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Ali Darçın'ın ailesi, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle görüşerek polis hayranı oğullarının doğum günü olduğunu söyledi.

Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri, Darçın'a yeni yaşı için sürpriz kutlama yapmak istedi. Darçın'ın evinin bulunduğu Vatan Caddesi'ne giden polisler babasının kucağında sokağa çıkan Darçın'ı meşale, konfeti ve havai fişeklerle karşıladı.

Babası Muharrem Darçın'ın kucağında kutlamalara katılan Ali Darçın, polisleri karşısında görünce sevinç yaşadı.

Baba Darçın, gazetecilere oğlunun doğuştan serebral palsi hastası olduğunu belirterek, "Polislerle ilgili olan her şeyi seviyor. Polis arabaları sokaktan geçtiğinde mutlu oluyor. Evde polis oyuncaklarıyla oynuyor, çizgi filmlerini seviyor. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz de Ali'nin bu sevgisini bugün bizlerle birlikte olarak karşılıksız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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polis Turgutlu doğum günü

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