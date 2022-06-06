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Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

06.06.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ahmet Camcı (25), Sakarya Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Camcı'yı Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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