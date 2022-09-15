Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

C.Ö. (55) idaresindeki 45 ADU 196 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Demirci ilçe kavşağında petrol istasyonundan yola çıkan Y.Y'nin (59) kullandığı 45 ABU 886 plakalı tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü C.Ö ile aynı araçta bulunan D.U (34), H.Y (54), F.N.U (12), R.Ö (23) ve M.Ö (56) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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