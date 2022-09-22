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Manisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandı

22.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafikte yol vermeme kavgasında bir kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde Mehmet Ali K. (30) ile kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol vermeme meselesinden tartışma çıktı. Araçlarını durdurup inen bu kişiler, kavga etmeye başladı. Motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklanan Mehmet Ali K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alındığı hastanede görevli olduğu belirtilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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