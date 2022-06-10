Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, bazı kişilerin ikametgahında uyuşturucu bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yunusemre ilçesinde belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda; 211 kök Hint keneviri, 11 kilo 650 gram esrar, 9 sentetik ecza, 75 aydınlatma mekanizması, 29 fan, 23 güç kaynağı, bitki gübresi, 3 havalandırma filtresi, 3 havalandırma borusu, 2 vantilatör, 1 iklimlendirme ve ısı cihazı, 3 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.​​​​​​​



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