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Manisa’da üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi yakalandı

12.06.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Mimar Sinan Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda şüpheli bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

T.G'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, 8 mermi ile polis telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.G. işlemlerinin yapılması için Emniyet'e götürüldü.

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polis Gözaltı Şüpheli Manisa

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