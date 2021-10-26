Manisa'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da, yol denetiminde valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı.
İzmir-Manisa kara yolu Süreyya Mesire Alanı önünde uygulama yapan polis ekipleri, durdurulan yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaptı.
Yolculardan A.A'nın (27) hırsızlık suçundan arandığını belirleyen ekipler, şüphelinin valizinde yapılan aramada ise bir miktar sıvı metamfetamin ve sigara içine sarılmış esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz