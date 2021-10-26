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Manisa'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

26.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da, yol denetiminde valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı.

İzmir-Manisa kara yolu Süreyya Mesire Alanı önünde uygulama yapan polis ekipleri, durdurulan yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yolculardan A.A'nın (27) hırsızlık suçundan arandığını belirleyen ekipler, şüphelinin valizinde yapılan aramada ise bir miktar sıvı metamfetamin ve sigara içine sarılmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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