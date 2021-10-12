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Manisa'da yaktığı çalı ve çırpıları söndürmek isteyen çiftçinin traktörü yandı

12.10.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaktığı çalı ve çırpıları söndürmek isteyen çiftçinin traktörü yandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde evinin önünde yaktığı çalı ve çırpıların alevleri enerji nakil hatlarına zarar vermesin diye müdahale eden çiftçinin traktörü yandı.

Azimli mahallesinde ikamet eden çiftçi İ.Ö. (70), evinin önündeki çalı ve çırpıları yaktı.

Bir süre sonra büyüyen alevlerin evinin yanındaki enerji nakil hatlarına zarar vereceğini düşünen İ.Ö, söndürmek için traktörü ile müdahale etti.

Alevler arasında kalan traktör, yanmaya başladı.

İ.Ö'nün haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangında, traktör kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da yaktığı çalı ve çırpıları söndürmek isteyen çiftçinin traktörü yandı

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