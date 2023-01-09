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Manisa'daki trafik kazasında ölen anne, baba ve kızının cenazesi defnedildi

09.01.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne, baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişindeki kazada yaşamını yitiren Hikmet Kaçim (50) ve eşi Nadide Kaçim (49) ile 15 yaşındaki kızları Melike Kaçim'in cenazeleri, yakınları tarafından morgdan teslim alınarak İmamı Azam Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Karahüseyinli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Melike Kaçim'in sınıf arkadaşları, aynı kazada ağır yaralanan ve öğretmen olan sürücü Onur Kaçim'in (27) meslektaşları ve öğrencileri de katıldı.

Cenaze törenine katılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da aile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MOSTEM) öğretmen olduğu belirtilen sürücü Onur Kaçim'in, ailesini Soma ilçesine akraba ziyaretine götürdüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Ağır yaralı sürücü Onur Kaçim'in hayati tehlikesi sürüyor.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Şaban C.Ç'in ise ifadesinin andından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAZA

Dün akşam, Onur Kaçim'in kullandığı 45 AJY 704 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarpmış, baba Hikmet Kaçim ve anne Nadide Kaçim ile kızları Melike Kaçim hayatını kaybetmiş, ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırılmış, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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