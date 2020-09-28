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Manisalı çiftçi yeni doğan kuzularına maske, mesafe ve hijyen isimlerini verdi

MANİSA HABERLERİ  | 28.09.2020 19:35 | Son Güncelleme

Manisalı çiftçi yeni doğan kuzularına maske, mesafe ve hijyen isimlerini verdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek için yeni doğan kuzularına maske, mesafe ve hijyen isimlerini verdi.

Karayahşi Mahallesi'nde besicilik yapan İsmail İnce'nin Güdük isimli koyunu bir batında beşiz kuzu dünyaya getirdi.

İnce, yaklaşık 35 yıldır besicilik yaptığını, koyununun beşiz kuzu dünyaya getirmesiyle mutlu olduklarını söyledi.

Çiftliğinde daha önce altız, dördüz ve üçüz doğumlara da şahit olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"Merinos cinsi Güdük isimli koyunumuz beşiz doğurarak yüzümüzü güldürdü. Kuzularımızdan 3’ü erkek, 2’si dişi. Malum gerek dünya da gerek ülkemizde bir salgın sorunu var. Biz de Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla erkek kuzularımıza mesafe, maske, hijyen isimlerini vererek sosyal bir mesaj vermek istedik. Dişi 2 kuzumuza ise Neşe ve Eşe ismini koyduk."

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