YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'nın yüksek bölgelerinde üretilen kuru fasulyede hasat dönemi başladı

Manisa'nın yüksek bölgelerinde üretilen kuru fasulyede hasat dönemi başladı

08.10.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse: - "Yüksek rakımda susuz yetiştirildiği için lezzet bakımından tercih ediliyor. Bundan dolayı çiftçilerimiz kuru fasulye üretim alanını her yıl artırıyor"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen kuru fasulye büyük kentlerde alıcı buluyor.

İlçede Bardakçı, Söğütçük, Çanakçı, Hoşçalar, Mahmutlar başta olmak üzere 10'a yakın kırsal mahallede tamamen susuz tarımla ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulye, tarladan toplandıktan sonra harmana getirilerek bir süre güneşe seriliyor.

Dirgenlerle savrularak, daha iyi kuruması sağlanan fasulyeler daha sonra patozdan geçirilerek kabuklarından ayrılıyor. Kadınlar tarafından elendikten sonra satışa hazır hale gelen kuru fasulyeler, ilçeye gelen toptancılara satılıyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, kuru fasulye üretiminin önemli bir geçim kaynağı olmaya başladığını belirtti.

Bölgede 850 dekar arazide yıllık 85 ton kuru fasulye elde edildiğini anlatan Köse, "Yüksek rakımda susuz yetiştirildiği için lezzet bakımından tercih ediliyor. Bundan dolayı çiftçilerimiz kuru fasulye üretim alanını her yıl artırıyor. Bizde kendilerine destek veriyoruz. Marka konusunda da bir çalışmamız var. Susuz üretilen kuru fasulyede hedefimiz 2 yıl içerisinde 100 tonun üzerine çıkmak." diye konuştu.

Bardakçı Muhtarı Ali İlkdoğan da kuru fasulyede tohumdan hasada 3 aylık sürenin sonuna geldiklerini anlatarak, "Şu anda 25 liradan satışa sunuluyor. Kuru fasulyemizi başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi birçok ildeki pazarlara gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandıManisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:02
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.