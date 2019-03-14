Mynet Trend

Manisasporlu futbolcular maçlara mum ışığında hazırlanıyorlar

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 14.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig’in dibine demir atan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyah-beyazlılar, yaklaşık 8 aydan bu yana fatura borçlarını ödeyememeleri sebebiyle ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor.

İşte Manisaspor'un yaşadığı kötü duruma dair tüm detaylar...

Manisasporlu futbolcular maçlara mum ışığında hazırlanıyorlar

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den 2. Lig'in son sıralarına demir atan Manisaspor; elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor.

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den 2. Lig'in son sıralarına demir atan Manisaspor; elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor.

Tarihinin en zor günlerini geçiren, borçlarından dolayı elektriği, suyu ve doğal gazı olmayan tesiste antrenmanlara çıkan futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor. Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor.

Tarihinin en zor günlerini geçiren, borçlarından dolayı elektriği, suyu ve doğal gazı olmayan tesiste antrenmanlara çıkan futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor. Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor.

Manisaspor’u ligde tutabilmek için her hafta sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden genç futbolcuların içler acısı bu hali futbolseverlerin yüreklerini burkuyor.

Manisaspor’u ligde tutabilmek için her hafta sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden genç futbolcuların içler acısı bu hali futbolseverlerin yüreklerini burkuyor.

"FATURALARIMIZI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİK"

"FATURALARIMIZI ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİK"

Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa’ya Manisaspor’u kurtarmak için çağrıda bulundu.

Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa’ya Manisaspor’u kurtarmak için çağrıda bulundu.

Çakıcı, “Manisaspor’un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor’un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik. Fakat şu an öyle bir noktadayız ki tesisimizin elektriği yok, doğal gazı kesik ve bunları karşılayamıyoruz. 10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik. Şu anda 80 bin lira elektrik, 80 bin lira da doğal gaz borcumuz var. Bu takım 18-19 yaşında genç kardeşlerimizden oluşmaktadır. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan yetişmiş kardeşlerimizdir. Yaklaşık 10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Tesisin elektriği kesildiğinden arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa’yı göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

Çakıcı, “Manisaspor’un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor’un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik. Fakat şu an öyle bir noktadayız ki tesisimizin elektriği yok, doğal gazı kesik ve bunları karşılayamıyoruz. 10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik. Şu anda 80 bin lira elektrik, 80 bin lira da doğal gaz borcumuz var. Bu takım 18-19 yaşında genç kardeşlerimizden oluşmaktadır. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan yetişmiş kardeşlerimizdir. Yaklaşık 10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Tesisin elektriği kesildiğinden arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa’yı göreve davet ediyoruz” diye konuştu.

KASABA OLAN BORÇ NEDENİYLE KUPALAR HACZEDİLDİ

KASABA OLAN BORÇ NEDENİYLE KUPALAR HACZEDİLDİ

Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de, kulübün kazandığı 22 kupanın kasaba olan borçları nedeniyle haczedildiğini söyledi.

Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de, kulübün kazandığı 22 kupanın kasaba olan borçları nedeniyle haczedildiğini söyledi.

Baygeldi, “Genel anlamda bizim borcumuz 55 milyon. Alsınlar bu çocukları herhangi bir kulübe yerleştirsinler, söz kapatacağız bu kulübü. Onlar da bunu istiyor. Biz şimdi kapatırsak 100 çocuğun vebaline nasıl gireceğiz? Şu anda 15 çocuğumuz kalıyor. 15 çocuğumuz hep merkez köylerinden. Şimdi bu çocukları biz sokağa mı atalım, ne yapalım? Bugüne kadar 100 bin liraya kadar elektrik parası ödedik. Geçmişte borçlar varken bir sene boyunca elektriği kesmediler, biz geldikten sonra her ay elektriği kesiyorlar. Düzenli olarak takside böldürdük. Her ay 11 bin lira ödediğimiz halde bu noktadayız. Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu çocuklar sokakta kalacak. Nerede yatacak bu çocuklar? Kimisi futbolu bırakacak, idman yapmayacak, gidecek kafede çalışacak. Kimisi nargile içecek, kimisi sigara içecek... Bu çocuklar sokağa düştüğünde çok mu mutlu olacaklar? Manisaspor’u kim bu hale getirdiyse o arkadaşlar gelecekler, yardım edecekler. 'Bu kulüp bizde kalsın' da demiyoruz. Kim gelip 'ben kurtarırım' diyorsa hemen gelsin anahtarı da kendisine teslim edelim. Bu kulüp yıllardır kupalar kazandı. Kasada olan 160 bin lira için bir ayda 160 bin lira fatura kesilmiş. 160 bin lira için bu kulübün kupaları hacizde duruyor" açıklamasını yaptı.

Baygeldi, “Genel anlamda bizim borcumuz 55 milyon. Alsınlar bu çocukları herhangi bir kulübe yerleştirsinler, söz kapatacağız bu kulübü. Onlar da bunu istiyor. Biz şimdi kapatırsak 100 çocuğun vebaline nasıl gireceğiz? Şu anda 15 çocuğumuz kalıyor. 15 çocuğumuz hep merkez köylerinden. Şimdi bu çocukları biz sokağa mı atalım, ne yapalım? Bugüne kadar 100 bin liraya kadar elektrik parası ödedik. Geçmişte borçlar varken bir sene boyunca elektriği kesmediler, biz geldikten sonra her ay elektriği kesiyorlar. Düzenli olarak takside böldürdük. Her ay 11 bin lira ödediğimiz halde bu noktadayız. Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu çocuklar sokakta kalacak. Nerede yatacak bu çocuklar? Kimisi futbolu bırakacak, idman yapmayacak, gidecek kafede çalışacak. Kimisi nargile içecek, kimisi sigara içecek... Bu çocuklar sokağa düştüğünde çok mu mutlu olacaklar? Manisaspor’u kim bu hale getirdiyse o arkadaşlar gelecekler, yardım edecekler. 'Bu kulüp bizde kalsın' da demiyoruz. Kim gelip 'ben kurtarırım' diyorsa hemen gelsin anahtarı da kendisine teslim edelim. Bu kulüp yıllardır kupalar kazandı. Kasada olan 160 bin lira için bir ayda 160 bin lira fatura kesilmiş. 160 bin lira için bu kulübün kupaları hacizde duruyor" açıklamasını yaptı.

Manisaspor Takım Kaptanı Ömer Buğdaycı ise, “Çok zor durumlar yaşıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız kesik. Birçok zorluk yaşıyoruz. Hem kendimiz hem de Manisaspor için mücadele ediyoruz. Bu takımı daha iyi yerlerde görmek isterdik. Biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Manisaspor Takım Kaptanı Ömer Buğdaycı ise, “Çok zor durumlar yaşıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız kesik. Birçok zorluk yaşıyoruz. Hem kendimiz hem de Manisaspor için mücadele ediyoruz. Bu takımı daha iyi yerlerde görmek isterdik. Biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisaspor

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Balıkçılar şaştı kaldı: Böylesini ilk kez görüyorum

Balıkçılar şaştı kaldı: Böylesini ilk kez görüyorum

Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor!

Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yengeç ararken karşılaştı! Nadir görülüyordu...

Yengeç ararken karşılaştı! Nadir görülüyordu...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Onazi gönüllerde taht kurdu

Onazi gönüllerde taht kurdu

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'VAR' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
James Corden'dan David Beckham'a unutulmaz şaka

David Beckham'a unutulmaz şaka

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Herkes onu konuştu! Ronaldo coştuktan sonra sevgilisi...

Beşiktaş Sompo Japan'a kardeş kulüp: San-en NeoPhoenix

Beşiktaş'a kardeş kulüp geliyor

Dev skandal! Hocasının sevgilisiyle...

Dev skandal! Hocasının sevgilisiyle...

Trabzonspor taraftarı Tonyalı Emir'in bakışları sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı! 'O kız sana bakmaz'

Büyüleyenspor'da baba Osman Çavuş, oğlu Mehmet Çavuş'la beraber oynuyor

Baba-oğul aynı takımda oynuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.