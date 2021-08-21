SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor

Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor

21.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un 157. yabancı transferi olan Manolis Siopis'in ilginç bir istatistiği dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin yeni transferi, şimdiye kadar kulüp kariyerlerinde sadece 1 gol kaydedebildi.

Manolis Siopis, Trabzonspor'da şansızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor'un, Alanyaspor'dan transfer ettiği Siopis, bordo-mavililerin 157. yabancı transferi oldu. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Marek Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Koita ve Andreas Cornelius'nun ardından Siopis'i de renklerine bağladı.

SİOPİS, TRABZONSPOR'DA ŞANSSIZLIĞI KIRMAK İSTİYOR

Yeni transfer Siopis'in ise ilginç istatistiği dikkat çekti. Platanias,Panionios, Olympiakos, Aris Saloniki ve Alanyaspor formalarını giyen oyuncu, 239 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırabildi. 73 defa formasını giydiği Alanyaspor'da gol atamayan Siopis, bu alandaki şansızlığını Trabzonspor'la kırmayı hedefliyor.

AĞAOĞLU, SADRİ ŞENER'İ GEÇTİ

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen bordo-mavililer, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Karadeniz ekibi, Ahmet Ağaoğlu döneminde ise 33 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisi, 54 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 157 yabancı oyuncu sığdırırken, söz konusu transferlerin çoğunu 18 futbolcuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzon ekibi; Gervinho, Peres, Marek Hamsik, Koita, Andreas Cornelius ve Siopis transferiyle toplamda 33 yabancıyı renklerine bağladı.

Trabzonspor'da ayrı dönemlerde iki kez başkanlık yapan Sadri Şener, 32 yabancı oyuncuyla bu rekoru elinde bulunduruyordu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş maçı öncesi iddialıBeşiktaş maçı öncesi iddialı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
'Kazandığımız için mutluyuz''Kazandığımız için mutluyuz'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Filenin Sultanları şov yaptı

Filenin Sultanları şov yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.