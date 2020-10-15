Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında? Mansur Ark nereli? Mansur Ark evli mi?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Mansur Ark televizyon izleyicileri tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ancak bir dönemin en popüler şarkılarına imza atan Ark, yeni hali ve en sevilen şarkılarıyla tekrar seyircilerin ve hayranlarının karşısına çıktı. Bir süredir ünlü ismi ekranlarda görmeyen ve kendisiyle ilgili haber alamayan hayranları tarafından Mansur Ark ne yapıyor sorusu soruluyordu. Şimdi, yeniden ekranlara çıkan ünlü şarkıcıyla ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle Mansur Ark evli mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Mansur Ark kaç yaşında? Mansur Ark kimle evli?

MANSUR ARK KİMDİR?

26 Kasım 1965 doğumlu olan ünlü şarkıcı şu anda 55 yaşındadır. Ünlü isimle ilgili olarak Mansur Ark nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Mersin’de dünyaya gelen Ark’ın annesi Mersinli, babası ise Libya, Trablus’ludur. Bu nedenle ünlü şarkıcı Afrika kökenlidir. Eğitim hayatında Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne başlayan Ark, okulu ikinci sınıftayken bıraktı. 1994 senesinde piyanoya duyduğu ilgi ile beraber müziğe olan ilgisi de arttı. 1996 senesinde ilk albüm anlaşmasını yaptı. Şarkıcının ağırlıklı olarak pop olmak üzere Caz, Blues ve R&B tarzında şarkıları bulunuyor.