Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında? Mansur Ark nereli? Mansur Ark evli mi?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Mansur Ark televizyon izleyicileri tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ancak bir dönemin en popüler şarkılarına imza atan Ark, yeni hali ve en sevilen şarkılarıyla tekrar seyircilerin ve hayranlarının karşısına çıktı. Bir süredir ünlü ismi ekranlarda görmeyen ve kendisiyle ilgili haber alamayan hayranları tarafından Mansur Ark ne yapıyor sorusu soruluyordu. Şimdi, yeniden ekranlara çıkan ünlü şarkıcıyla ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Özellikle Mansur Ark evli mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Mansur Ark kaç yaşında? Mansur Ark kimle evli?
26 Kasım 1965 doğumlu olan ünlü şarkıcı şu anda 55 yaşındadır. Ünlü isimle ilgili olarak Mansur Ark nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Mersin’de dünyaya gelen Ark’ın annesi Mersinli, babası ise Libya, Trablus’ludur. Bu nedenle ünlü şarkıcı Afrika kökenlidir. Eğitim hayatında Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne başlayan Ark, okulu ikinci sınıftayken bıraktı. 1994 senesinde piyanoya duyduğu ilgi ile beraber müziğe olan ilgisi de arttı. 1996 senesinde ilk albüm anlaşmasını yaptı. Şarkıcının ağırlıklı olarak pop olmak üzere Caz, Blues ve R&B tarzında şarkıları bulunuyor.
1990 senesinde Almanya’ya yerleşmiş olan ünlü isim, sonrasında yeniden Türkiye’ye döndü. 1997 senesinde kendi ismini taşıyan ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Özellikle Maalesef isimli şarkısı oldukça büyük ses getirdi. Bunun yanı sıra Gel Yanıma şarkısı da müzik kariyerindeki önemli parçalarından bir tanesi oldu. Mansur Ark şarkıları arasında Ragga Oktay ile düeti olan Yarim, yine dönemin hit parçası haline gelen Gazla Gitsin, uzun bir aradan sonra yayınladığı Sen de Bizdensin ve uzun süre sonra tekrar seslendirdiği Sana Demedim Mi isimli hit şarkısı bulunuyor.
Oldukça başarılı bir müzik kariyeri olan Ark, kendi adını taşıyan ilk albümünün yanı sıra Öğrendim, Fark, Gazla Gitsin, Sen de Bizdensin ve Bu Defa olmak üzere toplamda 6 albüm çıkardı. Bunun yanı sıra bir dönem oyunculuk da yapan ünlü isim, Ruhsar dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca İç Güveyi Billy dizisinde başrol olarak yer alan ünlü isim, Bayanlar Baylar dizisinde Zambo karakterine hayat verdi. Mahpeyker Kösem Sultan filminde de rol alan ünlü isim ekranların en sevilen dizilerinden bir tanesi olan İşler Güçler’de de kendini oynadı. Ragga Oktay’ın yakın arkadaşı olan ünlü isim Oktay’ın yönettiği Mc Dandik filminde de Jamaikalı bir hakimi canlandırdı. Son olarak Almanya’daki Türkshow kanalında yayınlanan İthal Gelin dizisinde de başrolü üstlendi. Mansur Ark eşi hakkında ise detaylı bilgi bulunmuyor.
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