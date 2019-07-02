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Mansur Yavaş sloganlarla karşılandı: İlk kez belediye başkanı görüyoruz

Betül Kurucu Betül Kurucu
POLİTİKA  | 02.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali esnafına ziyarette bulundu. Sabahın ilk ışıklarında Yenimahalle’deki Toptancı Hali’ni ziyaret eden Başkan Yavaş, esnafı tek tek gezerek, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Başkan Yavaş’ı sabahın erken saatlerde karşılarında gören hal esnafı, “Halde ilk kez bir belediye başkanını görüyoruz. Bu bizim için bir ilk, çok mutlu olduk” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

Toptancı Hali ziyaretinde esnafın kahvaltı sofrasına da konuk olan Başkan Yavaş, esnafın tek tek sorunlarını dinledi.
Seçim öncesi hal esnafını ziyarete geleceğine dair söz verdiğini belirten Başkan Yavaş, “Sizin sorunlarınızı yerinde görüp tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağını düşündüm. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız” dedi.
Ankara Toptancı Hali’ni ziyareti sırasında Başkan Yavaş’ı sık sık alkışlayan hal esnafı sloganlar attı. Hal esnafı, Başkan Yavaş ile hatıra fotoğrafı ve selfie çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Başkan Yavaş’a hal ziyaretinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhun Gündüz ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz eşlik etti. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Ankara mansur yavaş esnaf

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