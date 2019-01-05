Manuel Da Costa resmen Al Ittihad'da

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Medipol Başakşehir’de forma giyen Faslı stoper Da Costa’yı renklerine bağladı.

Arap temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna dahil ettiğini açıklarken, Al Ittihad formasını giydiği fotoğraflar paylaşıldı. 32 yaşındaki defans oyuncusunun Arap ekibine 4 buçuk milyon Euro karşılığında transfer olduğu ifade edildi.

Bir dönem Beşiktaş’ta da görev yapmış olan Slaven Bilic’in şu anda teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Ittihad'ın Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues ile de ilgilendiği iddia ediliyor.



