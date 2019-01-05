SPOR

Manuel Da Costa resmen Al Ittihad'da

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’de forma giyen Faslı futbolcu Manuel Da Costa, Arabistan ekibi Al Ittihad’a transfer oldu.

Manuel Da Costa resmen Al Ittihad'da

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Medipol Başakşehir’de forma giyen Faslı stoper Da Costa’yı renklerine bağladı.

Arap temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna dahil ettiğini açıklarken, Al Ittihad formasını giydiği fotoğraflar paylaşıldı. 32 yaşındaki defans oyuncusunun Arap ekibine 4 buçuk milyon Euro karşılığında transfer olduğu ifade edildi.

Bir dönem Beşiktaş’ta da görev yapmış olan Slaven Bilic’in şu anda teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Ittihad'ın Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues ile de ilgilendiği iddia ediliyor.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Robinho resmen Başakşehir'deRobinho resmen Başakşehir'de
Robinho resmen Başakşehir'deRobinho resmen Başakşehir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manuel Da Costa al ittihad başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Beşiktaş Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Beşiktaş Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Arda Turan'ı yıkan ölüm

Arda Turan'ı yıkan ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel Da Costa resmen Al Ittihad'da

Manuel Da Costa formayı giydi

Robinho resmen Başakşehir'de

Robinho resmen Başakşehir'de

Robinho Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Robinho resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Başakşehir'e altyapı takviyesi

Robinho Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e imza atacak

İşte Robinho'nun imza tarihi

Medipol Başakşehir Robinho ile anlaşma sağladı

Robinho'da mutlu son!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.