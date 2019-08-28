Manuel Fernandes'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren ve ismi birçok Türk takımıyla anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in eski kulübü Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti.

33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajeri Paulo Barbosa'dan açıklamalar geldi. Manuel Fernandes için birçok teklif olduğunu söyleyen Barbosa, kesinleşen bir durum olmadığını aktardı ve şöyle konuştu;

"HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK"

"Fernandes'in Krasnodar ve Beşiktaş'a olan ilgisi mi? Farklı takımlardan talepler var. Manuel henüz kararını vermedi." dedi.

2014'ten bu yana Lokomotiv Moskova forması giyen Manuel Fernandes 144 maça çıkarken, 34 gol atıp 28 asist yapma başarısı göstermişti.

