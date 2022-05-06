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Manuel Fernandes'ten Galatasaray itirafı geldi!

06.05.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor formaları giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes, Türkiye'deki günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş günlerini kariyerinin en güzel günleri olarak nitelendiren Portekizliden Galatasaray itirafı geldi.

Manuel Fernandes'ten Galatasaray itirafı geldi!

Beşiktaş ve Kayserispor'da forma giyen ve şu anda futbolculuk kariyerini Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Smyrnis'te sürdüren Manuel Fernandes, Türkiye günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İŞLER BEKLEDİĞİM GİBİ GİTMEDİ"

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beIN Sports'a konuşan 36 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'da işlerin istediği gibi gitmediği kaydederken, "Kayserispor'daki günlerim iki taraf için de iyi sonuçlanmamış bir evlilik gibiydi. Rusya'daki sezonlardan sonra Türkiye'ye dönmek istedim ama işler beklediğim gibi gitmedi" dedi.

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GÜNLERİYDİ"

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Beşiktaş'taki günlerinin kendisi için çok özel olduğunu ve hep özleyeceğini söyleyen Fernandes, "Sevgi ile iyi bir şekilde hatırlıyorum. Sonuçta orada yaşadığım dönem çok güzel zamanlardı. Onlarla şampiyon olamadığım için üzüntü duyuyorum. Oradaki futbol, tutku ve daha fazlası oynadığım yerler arasındaki en iyi yerdi. Evet, Beşiktaş'ı çok fazla özledim. Kariyerimin en güzel günleriydi. Orada bir şey kazanamamış olmak beni üzüyor. Bana çok şey katmış bir takım. Öyle bir kulüp ki hayatım boyunda kalbimde olacak." şeklinde konuştu.

"KULÜP BENİ BIRAKMAK İSTEMEDİ"

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Rusya'da oynadığı dönemde Galatasaray'dan teklif aldığını belirten Portekizli oyuncu, "Lokomotiv Moskova'da oynarken Galatasaray'dan teklif aldım. Kulüp beni bırakmak istemedi ve Lokomotiv'de kaldım" diye konuştu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
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