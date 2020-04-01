SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Maracana Stadı Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Maracana Stadı Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.04.2020 12:37 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Maracana Stadı Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadı'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.

Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Aleksander Ceferin: Üç seçenek varAleksander Ceferin: Üç seçenek var
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maracana Stadı Brezilya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maracana Stadı Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Ünlü stat hastane oluyor

Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları

Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Üç seçenek var

Aleksander Ceferin: Üç seçenek var

Shevchenko: Durum Çernobil'e benziyor

Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması

Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama

Paolo Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz

Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.