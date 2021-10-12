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  4. Maradona'nın 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası gündemi sarstı

Maradona'nın 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası gündemi sarstı

12.10.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında hayatını kaybeden Diego Maradona'nın büyük skandalı patladı. 2000 yılında 16 yaşında olan Kübalı Mavys Alvarez ile yataktaki görüntüleri ayyuka çıktı. Alvarez, Maradona'nın defalarca kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve zorla uyuşturucu verdiğini öne sürdü. Arjantin savcılığı, Maradona'nın fuhuş ve insan ticareti yapan arkadaşlarından Alvarez'i istediği iddiasını araştırıyor. Alvarez, Maradona'nın kendisine zorla estetik yaptırttığını ve pazarladığını da öne sürdü.

Maradona'nın 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası gündemi sarstı

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona, hem kariyeri hem de hocalık döneminde pek çok skandala karıştırmıştı. Uyuşturucu maddelerle problemi olduğunu açıkça ifade eden Maradona hakkında yeni bir skandal daha gündeme geldi. Kübalı Mavys Alvarez, 2000 yılında 16 yaşındayken Maradona'nın kendisine yaşattıklarını anlattı. Alvarez, süren davanın detaylarından bahsetti.

"BANA ESTETİK YAPTIRTTI"

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İngiliz ve Arjantin basındaki kaynaklarda konuyla ilgili verilen detaylar farklılık gösteriyor. Kübalı kadının Maradona'ya arkadaşları tarafından pazarlandığı iddiası daha ağır basıyor. Maradona'nın ve Alveriz'in yatakta yoğun uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirtiliyor. Alvarez, Maradona'nın 16 yaşında kendisine zorla estetik yaptırttığını ve pazarladığını öne sürdü. Zorla uyuşturucu kullandırıp, cinsel tacizde bulunduğunu da iddia etti. Ortaya çıkan yatak görüntüleri dış basını da salladı.

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"MARADONA VE FİDEL'DEN KORKTU"

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Kübalı kadının 20 yıl sonra neden konuştuğuyla ilgili çeşitli tartışmalar da var. Alvarez'in avukatı Gaston Marano, "Fidel Castro ve Diego Maradona'dan korktuğundan dolayı konuşamadı. Konuşmak için ölmesini beklemek zorundaydı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz taciz
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