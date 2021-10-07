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  4. ABD'de 18 eski NBA oyuncusuna 4 milyon dolar sağlık dolandırıcılığı suçlaması

ABD'de 18 eski NBA oyuncusuna 4 milyon dolar sağlık dolandırıcılığı suçlaması

07.10.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) eski oyuncusu 18 kişi, ligin sağlık ve refah yardım planını yaklaşık 4 milyon dolar dolandırmakla suçlandı.

ABD'de 18 eski NBA oyuncusuna 4 milyon dolar sağlık dolandırıcılığı suçlaması

Manhattan federal mahkemesinde, aralarında Jamario Moon, Glen Davis ve Sebastian Telfair gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 18 kişi hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Dava dilekçesinde, 18 eski NBA oyuncusunun, gerçekte yapılmayan tıbbi ve diş hekimliği masraflarını geri almak için yanlış ve hileli iddialarda bulunarak lig sağlık planına yönelik toplam 3,9 milyon dolar sahtecilik yaptıkları kaydedildi.

Dolandırıcılık faaliyetinin 2017-2020 döneminde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık NBA
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