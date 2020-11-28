Maradona'nın çocukluk arkadaşı: Onu kalbimde taşıyorum

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın çocukluk arkadaşı ve kapı komşusu Norberto Fernandez, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, halkın gelir seviyesinin son derece düşük olduğu Buenos Aires eyaletinin Villa Fiorita isimli kentinde, Maradona'nın dünyaya geldiği evin önünde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maradona ile aynı mahallede büyüyen Fernandez, çocukluklarında misket, topaç ve kelebek avlamak gibi eskilerin oyunlarını oynadıklarını söyledi.

Fernandez, ünlü olduktan sonra Maradona ile uzun süre irtibatı kaybetmediklerini belirterek, "Onunla 1998'e kadar telefonla görüşmeye devam ettim daha sonra onun bazı problemleri baş gösterdi ve telefonlarını değiştirdiği için teması kaybettim" dedi.

Maradona'nın ölüm haberine çok üzüldüğünü ifade eden Fernandez, şöyle devam etti:

"Çok üzülüyorum çünkü onu en son 2005'te gördüm, o tarihten sonra şahsi olarak göremedim. Çocukluğumuzdan beri onunla görüştüğümde bana hep saygılı davranırdı. Ünlü olduğunda beni bu mahalleden çıkarmak istedi. Bana 'Gel, sadece anne babamı taşımak için bile olsa şoför olarak çalış' diyordu. O, benim de Fiorito'dan çıkmamı istiyordu."