SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Maradona'nın son hali herkesi şaşırttı

Maradona'nın son hali herkesi şaşırttı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak insanlara yiyecek yardımı yapılması gerektiğini belirten Maradona, bu sırada duygusal anlar yaşadı.

Maradona'nın son hali herkesi şaşırttı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Arjantinli Diego Maradona, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde bir video çekerek, insanlara yiyecek yardımında bulunulması yönünde çağrı yaptı. Bu sırada çocukluğunda çektiği zorluklardan da söz eden efsane isim, gözyaşlarına hakim olamadı.

''BU BİR GÖSTERİ DEĞİL''

Fiorito'da çektiği acılardan bahseden Maradona, ''Yardım edin, insanları beslemeye yardım edin. Bu bir gösteri değil, çünkü ben Fiorito'da çok fazla acı çektim.'' dedi.

KİLO ALMIŞ GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI

fgf

Koronavirüs nedeniyle zamanını evde geçiren efsane ismin son hali hayranlarını şaşırttı. Fazlasıyla kilo aldığı görülen Maradona sosyal medyada gündem oldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Tüm dünya bu maçı konuşacak!Tüm dünya bu maçı konuşacak!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Avrupa devlerinin Kai Havertz yarışı

Avrupa devlerinin Kai Havertz yarışı

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi

F.Bahçeli yıldıza bir teklif daha

F.Bahçeli yıldıza bir teklif daha

Galatasaray'dan transfer hamlesi

Galatasaray'dan transfer hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maradona'nın son hali herkesi şaşırttı

Maradona'nın son hali görenleri şaşırttı!

Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Merih Demiral'ın sakatlığı İtalyan basınında: Sezonu kapattı, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Kobe Bryant sözleri Survivor Mert'i çılgına çevirdi!

Survivor'da gergin anlar! Bu sözler çıldırttı!

Paige Spiranac ve Holly Sonders sahne alıyor!

Tüm dünya bu maçı konuşacak!

Filenin Sultanları: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek Olimpiyat vizesi aldı

Filenin Sultanları: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek Olimpiyat vizesi aldı

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.