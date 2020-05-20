Maradona'nın son hali herkesi şaşırttı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Arjantinli Diego Maradona, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde bir video çekerek, insanlara yiyecek yardımında bulunulması yönünde çağrı yaptı. Bu sırada çocukluğunda çektiği zorluklardan da söz eden efsane isim, gözyaşlarına hakim olamadı.

''BU BİR GÖSTERİ DEĞİL''

Fiorito'da çektiği acılardan bahseden Maradona, ''Yardım edin, insanları beslemeye yardım edin. Bu bir gösteri değil, çünkü ben Fiorito'da çok fazla acı çektim.'' dedi.

KİLO ALMIŞ GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Koronavirüs nedeniyle zamanını evde geçiren efsane ismin son hali hayranlarını şaşırttı. Fazlasıyla kilo aldığı görülen Maradona sosyal medyada gündem oldu.