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Maradona'nın yaptığını yapmak istiyor! Messi, Arjantin'i yarı finale taşıdı! Portakallar turnuvaya çeyrek finalde veda etti

09.12.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Messi'nin önderliğindeki Arjantin, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Son turnuvası olarak bilinen Messi'nin performansı herkes tarafından merak ediliyordu. Neymar'ın forma giydiği Brezilya'nın turnuvadan elenmesinin ardından daha da iştahlanan iki ekibin mücadelesine Messi damga vurdu. 90 dakikayı 1 gol 1 asistle tamamlayan Messi'ye Beşiktaşlı Weghorst attığı 2 golle karşılık verdi. Weghorst'un müthiş performansı maçı uzatmalara taşıdı.

Maradona'nın yaptığını yapmak istiyor! Messi, Arjantin'i yarı finale taşıdı! Portakallar turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, müzesinde tek eksik olan bu kupayı kazanmayı kafasına koydu... Hollanda karşısında da müthiş bir performans gösteren 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 90 dakikayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Messi'nin bu performansına 78'de oyuna giren Weghorst, attığı 2 golle karşılık verdi ve mücadeleyi uzatmalara götürdü. Uzatmalarda başka gol çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Arjantin hata yapmadı ve Messi'nin önderliğinde yarı finale yükseldi.

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu! Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

VAN DIJK MAÇTAN ÖNCE UYARMIŞTI

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Hollanda'nın kaptanı ve savunmacısı Van Dijk, "Messi çok değişik bir oyuncu. Rakip takım hücuma çıkarken, sahanın köşelerine doğru yürümeye başlıyor. Bu yüzden atak yaparken, savunmada çok organize olmalıyız" diyerek takımını uyarmıştı.

MESSI SİHRİNİ YAPTI! ARJANTIN 1-0 ÖNE GEÇTİ

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Maç başından beri Arjantin'in ataklarını yöneten Messi, 35. dakikada attığı pasla Hollanda savunmasını çaresiz bıraktı. Messi'nin attığı pasla Molina bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi mağlup eden Molina, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi.

MESSI MESSI MESSI!

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Mücadelenin 71. dakikasında Arjantin'de Acuna sol kanattan içeri girer girmez Dumfries tarafından düşürüldü, hakem Lahoz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi takımını 2-0 öne geçirdi.

GABRIEL BATISTUTA'YI YAKALADI

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Lionel Messi attığı penaltı golüyle, 10 gollü Gabriel Batistuta'ya ait olan Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekorunu egale etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI WEGHORST ATTI

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78'de oyuna giren Beşiktaşlı Wout Weghorst, iyi bir kafa vuruşu yaptı ve fileleri sarstı. Portakallar farkı 1'e indirdi. Arjantin, zorlu rakibi Hollanda'yı Messi'nin büyüleyici performansıyla 2-1'le geçip adını yarı finale yazdırdı.

WEGHORST WEGHORST WEGHORST!

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78'de Arjantin karşısında oyuna giren Weghorst, oyunun kaderini değiştirdi! 83 ve 90+11'de 2 gol atarak takımını uzatma dakikalarına taşıdı.

ARJANTIN YARI FİNALDE!

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Uzatmalara giden mücadelede kıyasıya bir heyecan yaşandı. Penaltılar sonucunda Arjantin, Hollanda'yı mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

RAKİP HIRVATİSTAN

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Dünya Kupası'nda ilk yarı final belli oldu:

Arjantin-Hırvatistan


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