Son dakika: Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu! Sosyal medyada izlenme rekorlarını altüst eden gol...

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde son 16 turunda ABD'yi 3-1'lik skorla geçen Hollanda, Messi'li Arjantin ile karşı karşıya geldi. Hollanda'nın favori olduğu mücadelede Messi ilk yarıya damgasını vurdu.

İNANILMAZ ASİST! İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ

Karşılaşmada dakikalar 35'i gösterdiğinde Messi, savunma arkasına inanılmaz bir top attı. 5 Hollandalı futbolcuyu attığı pasla oyundan düşüren Messi, Nahuel Molina'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Nahuel Molina hata yapmadı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Molina'nın attığı golden çok Messi'nin asisti sosyal medyada gündem oldu.