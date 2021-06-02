Maraşlı dizisi final mi yapıyor? Burak Deniz hangi projede yer alacak?

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisinden sıkı takipçilerini üzen haber geldi. Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden fenomen dizi bir dönem verdiği ara nedeniyle izlenme oranlarında düşüş yaşandığı iddia edildi. Senaryoda Savaş karakterinin öldürülmesi reytinglerin biraz olsun yükselmesine neden olasa da final yapmaları kaçınılmaz oldu. Peki Maraşlı dizisi ne zaman final yapıyor? Burak Deniz hangi projede yer alacak? İşte ayrıntılar...

MARAŞLI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Maraşlı dizisini final söylentileri kesinlik kazandı. Dizinin önümüdeki 3 hafta içerisinde final yapması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis haberlerine göre, Maraşlı dizisinin final tarihi netleştirilmeye çalışılıyor.Final kararı ile başrol oyuncuları da yeni projler ile anlaşmaya başladığı belirtildi.

BURAK DENİZ'İN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU MU?

Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden Maraşlı dizisinde yaşanan yeni bir gelişmeye göre final yapacağı açıklandı. Fenomen dizinin kararının ardından dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz'in yapılan planlamaya göre İtalya'da çekilen "Cahil Periler" dizisinin ekibine katılacağı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu bu arada yaz sonunda Adana'da çekilecek olan Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Şahmeran' adlı yapımdan da teklif gittiği konuşuluyor.

Öte yandan dizinin diğer yıldız ismi Alina Boz'a ise proje teklifi yağıyor. Ancak Alina Boz şu sıralar hiçbir dizi ve sinema ile tam anlamıyla anlaşma yapmadı.

