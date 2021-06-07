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Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'den sevgilisine taş! 'Kendi hikâyesine gülüyor'

07.06.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Sergen Deveci ile aşk yaşayan Melis İşiten, sosyal medyada sevgilisini paylaşarak, Deveci’ye takıldı. Maraşlı dizisinin başarılı oyuncusu İşiten, bir süre önce çektiği kısa videolar ile ünlenen Sergen Deveci ile beraber olduğunu duyurmuştu.

Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten'den sevgilisine taş! 'Kendi hikâyesine gülüyor'

Maraşlı dizisinin yıldızı Melis İşiten, gönlünü Sergen Deveci’ye kaptırdı. Youtube kanalında “Sergen Deveci Danisko Show” adıyla bir talk show programı yapan Deveci’yi, İşiten kendi hikayesinden paylaştı.

“KENDİ HİKAYESİNE GÜLÜYOR!”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinin yıldızı Melis İşiten, yeni aşkını kısa bir süre önce duyurmuştu.

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Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliğinin son bulmasının ardından magazin gündeminde sıkça yer alan İşiten, aradığı aşkı bulmuş gibi görünüyor.

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Çektiği kısa videolar ile tanınan ve bir süre BKM Mutfak’ta da yer alan Sergen Deveci ile Melis İşiten aşkı, kısa sürede magazinin en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.

Melis İşiten ilişkilerini, sosyal medyada attığı bir fotoğrafın altına yazdığı aşk şiiri ile duyurmuştu.

Bir Youtube kanalında “Sergen Deveci Danisko Show” adıyla bir talk show programı yapan Deveci, programda her hafta bir ünlüyü konuk ediyor. Programın ilk bölüm konuğu ise Melis İşiten olmuştu.

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Aşkları ile hayranlarını sevindiren İşiten, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı hikayede, sevgilisini paylaşarak “Şimdi de kendi hikayesine gülüyor.” Dedi.

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Maraşlı dizisi Uraz Kaygılaroğlu
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